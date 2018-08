L'Espagnol Fernando Alonso (McLaren), l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault) et le Monégasque Charles Leclerc (Sauber) ont été impliqués dans un accident spectaculaire, dimanche au départ du Grand Prix de Belgique de Formule 1, ce qui a provoqué leur abandon.

Au premier virage, Hülkenberg, parti 18e, a complètement raté son freinage et percuté Alonso, 14e sur la grille, qui s'est envolé par dessus la monoplace de Leclerc, qui s'élançait de la 12e position. Cette impressionnante collision en chaîne a mis les trois hommes hors course. Elle n'est pas s'en rappeler un accident similaire au départ de l'édition 2012 du GP de Belgique, ayant notamment impliqué Romain Grosjean et déjà Alonso.

Autre victime de l'embouteillage au départ, l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) est rentré au garage aileron arrière abimé après avoir percuté le Finlandais Kimi Raikkönen, dont le pneu arrière droit a crevé et déchapé suite à un contact avec l'Australien. Le pilote de Ferrari a abandonné dans la foulée. L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) est parvenu à doubler le leader du championnat, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), et occupe la tête de la course après 12 tours sur 44 à accomplir.



