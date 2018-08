Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Une équipe composée de Coréennes du Nord et du Sud est devenue dimanche la première formation unifiée de la péninsule à décrocher l'or aux Jeux asiatiques (18 août-2 septembre), en remportant l'épreuve féminine de 500 m de canoë de bateau-dragon.

Deux jours après la 3e place décrochée par l'équipe coréenne unifiée lors du 200m de la même discipline, les sportives coréennes ont bouclé le demi-kilomètre en 2 minutes 24 secondes et 788/1000e, devant la Chine (2:25.092) et la Thaïlande (2:26.904).

Symbole du réchauffement des relations entre les deux pays, les Corées du Nord et du Sud ont aligné pour les Jeux asiatiques trois équipes communes: en basket, en canoë et en aviron.

Lors de la cérémonie d'ouverture, les athlètes des deux pays avait d'ailleurs défilé ensemble derrière un drapeau représentant une péninsule unie, porté par un sportif de chaque camp. Ils feront de même lors de la cérémonie de clôture.

En février, les deux Corées avaient déjà aligné une équipe féminine commune pour la compétition de hockey sur glace des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang.



