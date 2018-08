Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

Dix-septième de Ligue 1 à l'issue de la dernière saison, Lille débute bien mieux cet exercice et se retrouve sur le podium, derrière le Paris SG et Dijon, après trois journées et sa victoire 3-0 dimanche contre des Guingampais derniers du classement.

