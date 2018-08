Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le sénateur John McCain, considéré comme un héros de la guerre du Vietnam et une figure non-conformiste de la politique américaine, est décédé samedi à l'âge de 81 ans d'un cancer du cerveau contre lequel il luttait depuis un an, a annoncé son bureau.

"Le sénateur John Sidney McCain III est mort à 16h48 le 25 août 2018. Près du sénateur se trouvaient quand il est décédé son épouse Cindy et leur famille", a indiqué le bureau du sénateur républicain dans un communiqué.

"Il a servi fidèlement les Etats-Unis pendant 60 ans", ajoute le communiqué.

La famille du sénateur avait annoncé vendredi qu'il avait décidé de mettre fin à son traitement contre le cancer incurable du cerveau dont il souffrait, suscitant une avalanche de messages de sympathie aux Etats-Unis.

John McCain était soigné depuis juillet 2017 pour un glioblastome, une forme de cancer très agressive avec un très faible taux de survie.

"Depuis un an, John a dépassé les attentes de survie", avait écrit sa famille. "Mais les progrès de la maladie et le vieillissement inexorable ont rendu leur verdict. Avec sa détermination habituelle, il a désormais décidé de mettre fin à son traitement médical".

"S'il renonce aux traitements, il ne lui reste probablement que quelques semaines à vivre", avait expliqué à l'AFP John Boockvar, expert des tumeurs du cerveau à l'hôpital Lenox Hill.



