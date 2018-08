Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Deux personnes ont été tuées et onze blessées dimanche lorsqu'un homme, qui s'est ensuite suicidé, a ouvert le feu lors d'un tournoi de jeu vidéo à Jacksonville (Floride), a annoncé la police.

"Il y avait trois personnes décédées sur place. L'une d'elles étant le suspect, qui a mis fin à ses jours", a déclaré lors d'une conférence de presse le shérif Mike Williams. Il a indiqué que onze personnes avaient été blessées et hospitalisées.

M. Williams a déclaré que l'identité de l'auteur des coups de feu avait été établie et qu'il s'agissait de David Katz, 24 ans, de Baltimore, la plus grande ville du Maryland, dans le nord-est des Etats-Unis.

Le shérif a précisé que Katz était un concurrent du tournoi de jeu vidéo Madden NFL 19 pendant lequel les faits se sont produits. Il a ajouté qu'il s'était servi d'"au moins une arme de poing" pour commettre son agression.

Madden est un jeu vidéo à joueurs multiples extrêmement populaire basé sur les matches de la National Football League (NFL), la Ligue nationale de football américain.

La NFL a déclaré dans un communiqué qu'elle était "choquée et profondément attristée par l'horrible tragédie" survenue à Jacksonville.

La compétition se déroulait dans un bar de la zone de Jacksonville Landing, qui groupe restaurants et lieux de divertissement au bord de la rivière St Johns.

Un joueur interrogé par le Los Angeles Times, Steven Javaruski, a déclaré, avant que le shérif ne le confirme, que le tireur était l'un des participants perdants du tournoi.

- Tournoi en direct -

Le tournoi était une phase éliminatoire et était suivi en direct sur internet. Un extrait vidéo de cette retransmission, où l'on peut entendre les tirs mais pas voir la scène, circulait sur internet.

La police a lancé un appel à témoins pour obtenir d'autres images de l'attaque.

Des équipes professionnelles du jeu vidéo participaient à la rencontre.

L'un des joueurs, qui a pu s'échapper, a raconté le drame sur Twitter. "On vient de tirer sur le tournoi", a expliqué ce joueur de 19 ans, Drini Gjoka, qui appartient à l'équipe Complexity Gaming. "J'ai eu beaucoup de chance. La balle a touché mon pouce".

Le patron de cette équipe, Jason Lake, qui n'était pas présent, a indiqué à l'AFP par message sur Twitter que son joueur "avait réussi à s'échapper dans la rue et à se réfugier dans un club de sport".

Plusieurs joueurs ont écrit sur Twitter qu'ils étaient sains et saufs, bien qu'effrayés.

"Il y a eu une fusillade au tournoi Madden à Jacksonville. Notre joueur @JoelCP_ est sain et sauf", a écrit l'équipe SK Gaming.

La police fédérale (FBI) est intervenue, a indiqué le sénateur de Floride Marco Rubio.

La porte-parole de la Maison Blanche, Sarah Sanders, a déclaré que le président Donald Trump avait été informé de la fusillade de Jacksonville.

Le bureau du gouverneur de Floride Rick Scott a indiqué que M. Trump avait proposé de fournir aux autorités de Floride "toute assistance fédérale qui serait nécessaire".

La Floride a été marquée par plusieurs fusillades ces dernières années. En juin 2016, un homme a tué 49 personnes dans un club gay d'Orlando. Le 14 février 2018, un jeune homme de 19 ans a ouvert le feu dans un lycée de Parkland, tuant 17 personnes avant d'être arrêté.



