Publié il y a 9 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Le champion du monde Thierry Henry, en pourparlers depuis près d'une semaine avec Bordeaux pour devenir entraîneur, a décliné l'offre des Girondins, selon la chaîne Sky Sports dont l'ancien Gunners a été consultant pendant quatre ans.

Le manque de garanties apportées à Henry par le fonds d'investissements américain GACP, appelé à devenir propriétaire des Girondins fin septembre, serait la raison principale de ce refus, selon d'autres sources.

Malgré son inexpérience en tant que coach, Henry, 41 ans, était la piste prioritaire de la direction bordelaise pour succéder à l'Uruguayen Gustavo Poyet, mis à pied pour des déclarations contre sa direction après le match européen contre Mariupol, et qui devrait être officiellement licencié ce mardi.

La légende d'Arsenal, ambitieux et aux exigences élevées au niveau financier, logistique et sportif pour son premier poste, avait dans un premier temps trouvé un accord de principe avec M6, le propriétaire actuel.

Sa candidature devait alors être validée par des représentants de GACP, qu'il a rencontrés jeudi dernier à New-York. Les négociations ont duré plusieurs jours mais les deux parties n'ont finalement pas réussi à trouver un terrain d'entente.



Par Anuj CHOPRA - © 2018 AFP