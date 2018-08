Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Colombie quittera l'Union des nations sud-américaines (Unasur) dans les six mois en raison de sa "complicité" avec la "dictature" de Nicolas Maduro au Venezuela, a annoncé lundi le président colombien Ivan Duque. "Pendant des années, j'ai affirmé publiquement que la Colombie ne devrait pas continuer à faire partie de l'Unasur, une institution qui s'est arrangée, de par son silence et souvent sa complaisance, pour que les traitements brutaux (réservés aux citoyens) de la dictature au Venezuela, ne soient pas dénoncés", a déclaré dans un communiqué de presse M. Duque, qui est entré en fonction début août. Le bloc régional, créé en 2008 à l'initiative des présidents brésilien et vénézuélien de l'époque, Lula et Hugo Chavez, "n'a jamais dénoncé aucun de ces abus", ni garanti "les libertés" des Vénézuéliens, a ajouté M. Duque. Le gouvernement colombien a déjà entamé le processus formel de dénonciation du traité qui le lie à l'organisme, a-t-il précisé.

