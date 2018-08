Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino a assuré lundi, après la victoire devant Manchester United (3-0), n'avoir jamais songé a retirer le brassard de capitaine à Hugo Lloris, arrêté vendredi pour conduite en état d'ivresse.

L'entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino a assuré lundi, après la victoire devant Manchester United (3-0), n'avoir jamais songé a retirer le brassard de capitaine à Hugo Lloris, arrêté vendredi pour conduite en état d'ivresse.



"Je n'y ai jamais pensé", a affirmé le technicien argentin, trois jours après que le gardien champion du monde a été inculpé à la suite d'un contrôle de routine au sortir d'une soirée dans un restaurant avec ses compatriotes Olivier Giroud (Chelsea) et Laurent Koscielny (Arsenal).

"J'étais en contact avec lui. Une mauvaise expérience pour lui, il a présenté ses excuses aux fans, au club, à nous, il a montré qu'il était désolé (...)", a-t-il ajouté.

"C'est une leçon pour tout le monde. Il se punit lui-même, il se sent tellement mal, il sait qu'il a fait une énorme erreur", a poursuit Pochettino.

Dans les jours qui ont suivi l'arrestation de Lloris, les médias britanniques avaient évoqué un possible capitanat de l'attaquant Harry Kane, déjà porteur du brassard en sélection anglaise.

Le gardien de Tottenham (31 ans) avait été interpellé à la suite d'un contrôle de routine à Gloucester Place, dans le centre de la capitale britannique, aux environs de 02H20 locales (03H20 françaises) dans la nuit de jeudi à vendredi, selon un porte-parole de la police londonienne.

Inculpé pour conduite en état d'ivresse, "il a été libéré sous caution et comparaîtra devant le tribunal de Westminster le mardi 11 septembre", a-t-il ajouté.



Par Anahide MERAYAN - © 2018 AFP