Un peu plus de 80% des 6,74 millions d'écoliers seront repassés à la semaine de quatre jours à partir de cette année, a annoncé le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer mercredi, lors de sa conférence de presse de rentrée.

Peu après son arrivée au ministère de l'Education, il avait donné la possibilité aux maires de revenir à la semaine de quatre jours pour les écoles. Plusieurs édiles avaient saisi cette opportunité dès l'an dernier. Cette année, "85% des communes, soit un peu plus de 80% des élèves" seront à la semaine de quatre jours, a indiqué le ministre. Elles reviennent ainsi au dispositif instauré sous Nicolas Sarkozy en 2008. Auparavant, les écoliers avaient classe le plus souvent quatre jours et demi, avec le samedi matin.

L'abandon d'une demi-journée satisfait les communes -- cela leur coûte moins cher -- et les enseignants mais nuit aux élèves en difficulté, se désolent des experts. La France se distingue des autres pays européens par un plus faible nombre de jours d'école mais avec des journées très chargées qui compliquent l'apprentissage, rappelle régulièrement l'OCDE. "Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une situation d'hétérogénéité incroyable" avec des calendriers hebdomadaires variables selon les endroits, a déclaré le ministre mercredi. "Arrêtons de vivre sur de fausses images comme si on avait abîmé une hétérogénéité existante", a-t-il dit.



