Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 minutes

"Bastian Schweinsteiger, marque un but!", crie la foule de l'Allianz Arena pour son jubilé entre le Bayern Munich et sa nouvelle équipe des Chicago Fire, mardi soir. Et l'ancien capitaine allemand marqua le 4e but des Bavarois avant d'être porté en triomphe par ses coéquipiers.

