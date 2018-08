Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Les négociations commerciales entre les Etats-Unis et le Canada vont entrer dans le vif du sujet mercredi à Washington, a annoncé mardi la ministre canadienne des Affaires étrangères, estimant que l'accord entre Washington et Mexico a bien préparé le terrain pour arriver à un accord de libre-échange nord américain rénové et à trois.

