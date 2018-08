Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Liverpool, le Napoli et l'Etoile Rouge Belgrade pour le Paris SG; l'Atletico Madrid, le Borussia Dortmund et Bruges pour Monaco; Manchester City, Shakhtar Donetsk et Hoffenheim pour Lyon: le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions n'a pas gâté les trois clubs français. Le groupe du PSG est le groupe C, celui de Monaco le groupe A, et Lyon a été versé dans le groupe F. La phase de groupes de la Ligue des champions, dont le triple tenant du titre est le Real Madrid, débute le 18 septembre et s'achève le 12 décembre.

Liverpool, le Napoli et l'Etoile Rouge Belgrade pour le Paris SG; l'Atletico Madrid, le Borussia Dortmund et Bruges pour Monaco; Manchester City, Shakhtar Donetsk et Hoffenheim pour Lyon: le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions n'a pas gâté les trois clubs français. Le groupe du PSG est le groupe C, celui de Monaco le groupe A, et Lyon a été versé dans le groupe F. La phase de groupes de la Ligue des champions, dont le triple tenant du titre est le Real Madrid, débute le 18 septembre et s'achève le 12 décembre.