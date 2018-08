Emmanuel Macron, attendu de retour à Paris en fin de journée, fait face à un choix délicat pour trouver un successeur à Nicolas Hulot, à la suite du départ en forme de coup d'éclat du ministre écologiste.

L'exécutif procèdera-t-il a un simple remplacement du ministre démissionnaire, ou à un remaniement plus vaste ? Une source gouvernementale a assuré mardi à l'AFP qu'il n'y aurait sans doute pas de "grand chamboulement", et qu'Emmanuel Macron et Edouard Philippe ne sont "pas pressés".

"Opérer un large remaniement pourrait vouloir dire céder à la pression et reconnaître que des erreurs ont été commises, ce qu'Emmanuel Macron pourrait ne pas vouloir faire", note Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et stratégies d'entreprise de l'Ifop : "Il pourrait aussi ne pas vouloir déstabiliser l'édifice gouvernemental au moment où vont s'ouvrir les discussions budgétaires".

Le mouvement attendu ne devrait pas intervenir avant, au plus tôt, le retour du président de Finlande jeudi en fin de journée, voire vendredi, ce que pourrait indiquer le report du séminaire gouvernemental qui était prévu dans la foulée du conseil des ministres vendredi matin.

La presse spécule depuis le départ de M. Hulot mardi sur le nom de son successeur. Mais le choix du gouvernement est compliqué par le "legs" d'un ministre parti en claquant la porte car il se sentait seul à la manoeuvre sur le terrain environnemental, souligne Jérôme Fourquet.

Parmi les noms sur lesquels misent les observateurs, ceux de Pascal Canfin, ancien ministre de François Hollande et actuel directeur général de l'ONG WWF France, du secrétaire d'Etat à la Transition écologique Sébastien Lecornu, ou de Barbara Pompili (ex-Verts) et Michèle Pappalardo, directrice de cabinet de M. Hulot.

- "Le vent est en train de tourner" -

Reviennent aussi les noms du président de l'Assemblée nationale François de Rugy, seul écologiste de poids dans la majorité, ou de Chantal Jouanno, présidente de la Commission nationale du débat public, ex-ministre et ex-présidente de l'Ademe.

François de Rugy et Ségolène Royal ont assuré n'être candidats "à rien", comme Alain Juppé. Dans les rangs d'acteurs du milieu écologique toutefois, certains parient sur Mme Royal, et M. Juppé si Emmanuel Macron parvient à le convaincre.

Pascal Canfin a, lui, estimé jeudi qu'aucun des écologistes pressentis n'entrerait au gouvernement à moins d'un changement radical de politique en faveur de l'environnement. Il a aussi ajouté à la liste de ministrables Laurence Tubiana, directrice générale de la Fondation européenne du climat, le leader historique de l'écologie Daniel Cohn-Bendit, et Arnaud Leroy, président de l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

Le successeur de Nicolas Hulot pourrait ainsi être issu de la société civile, être un ministre "technicien", ou plus "politique", estiment les politologues.

Mais pour Jérôme Fourquet, "Nicolas Hulot a pris le risque de prendre ce poste, il pouvait se le permettre vu son statut, mais le fait que même lui jette l'éponge (fait que) la case de la société civile est maintenant minée".

Après l'épisode Hulot, médias et écologistes "regarderont les faits et gestes de son successeur, et il n'est pas évident que beaucoup de monde se bouscule au portillon", ajoute-t-il.

L'exécutif pourrait ainsi préférer promouvoir un membre du gouvernement actuel, comme la secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson, qui ne jouit pas de la notoriété d'un Nicolas Hulot, mais aurait l'avantage de connaître son sujet et d'avoir déjà expérimenté les rouages du pouvoir.

Le gouvernement pourrait-il "débaucher" à nouveau dans les rangs des Verts, du PS ou du centre ? "Le vent est en train de tourner, la +Macronie+ n'est plus ce qu'elle était il y a six mois", note Jérôme Fourquet, et le temps où un Olivier Dussopt issu du PS était nommé secrétaire d'Etat à la Fonction publique s'éloigne.

AFP