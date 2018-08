Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

La France, l'un des plus ardents défenseurs de l'accord sur le nucléaire iranien, a haussé le ton jeudi et prévenu l'Iran qu'il "ne pourra pas échapper à des négociations" élargies au-delà des seuls engagements contenus dans le texte de 2015 dénoncé par les Etats-Unis. "L'Iran ne pourra pas échapper à des négociations sur trois autres grands sujets qui nous préoccupent" et qui concernent notamment le rôle du pays dans les questions de sécurité régionale, a estimé le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, à son arrivée pour une réunion des ministres européens des Affaires étrangères à Vienne.

