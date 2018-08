Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

L'aventure du jeune Ugo Humbert a pris fin face au Suisse Stan Wawrinka au deuxième tour de l'US Open, mercredi à New York.

L'ex-N.1 mondiale Victoria Azarenka et la lauréate sortante Sloane Stephens ont, elles, pris rendez-vous pour une place en huitièmes de finale.

. Wawrinka stoppe Humbert

Pour son premier tournoi du Grand Chelem, Ugo Humbert (20 ans) croisait le fer avec Stan Wawrinka au deuxième tour. Le jeune Lorrain issu des qualifications n'a pas démérité : il a contraint le Suisse, sacré à New York en 2016, à batailler pendant près de 3h30 min - toujours sous une chaleur humide accablante - et a même débreaké au moment où son adversaire servait une première fois pour le match (à 5-4).

Mais Wawrinka a eu le dernier mot en quatre sets (7-6 (7/5), 4-6, 6-3, 7-5). "C'était un beau combat", a-t-il commenté.

A 33 ans, l'ex-N.3 mondial aujourd'hui 101e va faire sa première réapparition au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis sa double opération au genou gauche en août 2017. Il y affrontera le redoutable serveur canadien Milos Raonic (24e), tombeur de Gilles Simon (40e) en trois sets (6-4, 6-3, 6-4).

Plus tôt cette saison, il s'était arrêté au deuxième tour de l'Open d'Australie et de Wimbledon, et avait cédé d'entrée à Roland-Garros.

Encore 290e mondial mi-juillet, Humbert, fort de ses trois finales en tournois Challenger (2e division du tennis) atteintes au cours de l'été (deux perdues, une gagnée) et de son joli parcours à l'US Open, devrait s'installer aux portes du top 100 à l'issue de la quinzaine new-yorkaise.

Troisième et dernier Français en lice mercredi, Jérémy Chardy se mesure lui au Sud-Africain Kevin Anderson, N.5 mondial et finaliste sortant mais poussé au cinquième set dès son entrée en lice lundi.

. Azarenka fonce sur Stephens

Azarenka-Stephens dès le troisième tour, l'affiche a fière allure.

La première, double lauréate de l'Open d'Australie (2012 et 2013) et double finaliste à New York (2012 et 2013), bénéficiaire d'une invitation, n'a fait qu'une bouchée de l'Australienne Daria Gavrilova, tête de série N.25, écartée sans ménagement 6-1, 6-2. La Bélarusse de 29 ans fait son retour à l'US Open après avoir manqué les deux précédentes éditions, retenue en Californie par une bataille judiciaire pour la garde de son fils.

La seconde, 25 ans, tenante du titre et N.3 mondiale, a elle bataillé pendant plus de 2h45 min pour se défaire en trois sets (4-6, 7-5, 6-2) de l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, issue des qualifications.

Le tout en pleine chaleur: à midi, un thermomètre placé au niveau du sol affichait plus de 43 degrés (!) sur le court Louis-Armstrong, voisin du stade Arthur-Ashe, où évoluait Stephens.

"Il faisait super chaud, ce n'était pas drôle du tout, je transpirais beaucoup", a raconté la finaliste sortante de Roland-Garros.

"Je ne jouais pas mon meilleur tennis, je savais qu'il fallait que je remette un maximum de balles et que je la fasse jouer", a-t-elle ajouté à même le court, sans vouloir connaître encore l'identité de sa prochaine adversaire. Elle ne va pas être déçue.

Egalement qualifiées pour le troisième tour : l'Ukrainienne Elina Svitolina, N.7 mondiale, et l'aînée des soeurs Williams, Venus, double lauréate de l'US Open (2000 et 2001).

. Serena et "Rafa" capitaines de soirée

On prend les mêmes et on recommence : comme pour la soirée d'ouverture, Serena Williams, en quête d'une 24e couronne en Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record absolu détenu par Margaret Court, et le N.1 mondial et tenant du titre Rafael Nadal ont les honneurs du court Arthur-Ashe en soirée.

Ni l'une ni l'autre ne devrait trembler. L'Américaine de 36 ans, de retour à New York un an après avoir donné naissance à sa fille Olympia, est opposée à l'Allemande Carina Witthoeft (101e).

L'Espagnol de 32 ans, en quête d'un quatrième trophée à l'US Open, après 2010, 2013 et 2017, fait lui face au Canadien Vasek Pospisil (88e).



Par Virginie ZILIANI - © 2018 AFP