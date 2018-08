Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Passé à un point de l'exploit lors de son dernier duel face à Roger Federer, Benoît Paire va retenter sa chance sur le court Arthur-Ashe au 2e tour de l'US Open, jeudi à New York.Sur le gazon de Halle en juin, Paire, 56e mondial, s'était procuré deux balles de match face au champion suisse, détenteur de 20 titres en Grand Chelem, avant de finir par plier en trois sets. "Si j'arrive à bien servir et à tenir mon engagement, on ne sait pas ce qu'il peut se passer. Mais c'est sûr que je vais rentrer avec un peu plus de confiance que les autres fois", a annoncé l'Avignonnais, qui n'a jamais battu Federer en six confrontations.

