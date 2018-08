Le gouvernement sera "au complet" mardi pour le prochain conseil des ministres du lendemain, a annoncé vendredi le porte-parole Benjamin Griveaux à propos du remaniement qui doit intervenir à la suite de la démission de Nicolas Hulot.

"Le président de la République a indiqué que le gouvernement sera au complet pour mardi prochain. Le conseil des ministres se tiendra donc mercredi au complet et sera suivi d'un séminaire gouvernemental", a-t-il ajouté à l'issue du conseil des ministres. "Ce sera d'ici mardi et c'est à la discrétion du président de la République, sur proposition du Premier ministre", a précisé le porte-parole face aux questions des journalistes. "Évidemment que le départ de Nicolas Hulot est un coup pour le gouvernement pour cette rentrée", a-t-il concédé.

"C'est quelque chose à laquelle nous ne nous attendions pas, mais ce n'est pas le départ d'une personnalité, aussi éminente soit-elle, qui remet en cause les politiques que vous conduisez", a insisté Benjamin Griveaux. "Rien ni personne ne nous détournera de la transformation que nous avons engagée depuis 15 mois, elle se poursuivra avec un rythme important, et c'est sans doute là la meilleure réponse aux inquiétudes de nos concitoyens", a-t-il affirmé.

Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, l'un des membres les plus populaires du gouvernement, avait pris tout le monde de court, y compris Emmanuel Macron et Edouard Philippe, en annonçant mardi matin sa démission du gouvernement à l'antenne de France inter. "Je sais que seul je n'y arriverai pas. (?) J'ai un peu d'influence, je n'ai pas de pouvoir", a déclaré mardi le ministre de la Transition écologique, dénonçant "la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir". "Le président de la République a rappelé la sensibilité qui est la sienne et son attachement, ainsi que ceux des membres du gouvernement, aux sujets importants que porte Nicolas Hulot depuis longtemps dans l'opinion publique", a assuré vendredi Benjamin Griveaux.



