Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Le principal dirigeant des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, Alexandre Zakhartchenko, a été tué vendredi dans une explosion dans un café au centre de Donetsk, l'un des bastions rebelles, a annoncé l'agence de presse des séparatistes.

Le principal dirigeant des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine, Alexandre Zakhartchenko, a été tué vendredi dans une explosion dans un café au centre de Donetsk, l'un des bastions rebelles, a annoncé l'agence de presse des séparatistes.



"Le dirigeant de la République populaire de Donetsk (DNR), Alexandre Zakhartchenko, est mort dans une attaque terroriste", a indiqué l'agence DAN, ajoutant que les "circonstances sont en train d'être éclaircies".

Selon l'agence, une explosion a retenti vers 17H30 locales (14H30 GMT) dans un café situé dans le centre de Donetsk.

Ancien mécanicien puis homme d'affaires, Alexandre Zakhartchenko était devenu chef de guerre dès le début du conflit entre les séparatistes prorusses et l'armée ukrainienne, qui a fait plus de 10.000 morts depuis son déclenchement en 2014.

En novembre 2014, quelques mois après que les territoires rebelles de l'est de l'Ukraine eurent proclamé leur indépendance, Alexandre Zakhartchenko était élu président de la DNR avec plus de 81% des voix.

Outre Alexandre Zakhartchenko, de nombreux chefs de guerre séparatistes ont été tués dans des assassinats ces dernières années. Les autorités séparatistes ont à chaque fois accusé les services spéciaux ukrainiens.

En février 2017, Mikhaïl Tolstykh, chef militaire réputé plus connu sous son nom de guerre "Guivi", avait été tué dans une explosion dans son quartier général à Donetsk.

En octobre 2016, le chef de guerre Arseni Pavlov, connu sous le nom de guerre "Motorola", avait été tué avec son garde du corps dans l'explosion d'une bombe posée dans l'ascenseur de son immeuble.

En 2015, les chefs cosaques Pavel Dremov et Alexandre Bednov "Batman", prorusses mais en litige avec les autorités rebelles, avaient également succombé respectivement dans un attentat à la voiture piégé et dans une embuscade. Le commandant Alexeï Mozgovoï a été lui aussi tué en 2015 dans une embuscade en plein territoire rebelle.

vidéo-pop/nm/lb



Par Katy LEE - © 2018 AFP