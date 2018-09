Une très forte explosion puis un incendie dans une raffinerie du sud de l'Allemagne en Bavière ont fait samedi au moins huit blessés et obligé à l'évacuation temporaire de près de 2.000 habitants.

L'explosion, dont l'origine est inconnue à ce stade, s'est produite dans un secteur de production de gaz et d'essence liquides de la compagnie Bayernoil peu avant 05H30 (03H30 GMT), selon la police locale.

Les blessés sont tous des employés de la raffinerie, située à une quinzaine de kilomètres d'Ingolstadt le long du Danube. Parmi eux, trois ont subi des blessures "de gravité moyenne ou importante" et ont été hospitalisés, a précisé la police dans un communiqué.

Selon la chaîne de radio-télévision publique locale Bayerischer Rundfunk, "l'onde de choc a été ressentie sur plusieurs kilomètres" lors de l'explosion et un épais nuage de fumée s'est répandu dans le secteur.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent d'importantes flammes s'élever au-dessus de la raffinerie aux premières lueurs du jour.

De nombreux habitants et curieux, réveillés la matin par l'explosion sur le site, se sont rendus dans les champs entourant la raffinerie pour observer l'intervention des secours.

Evacuation

Quelque 1.800 habitants des localités de Vohburg et Irsching, où se trouve la raffinerie, ont été un temps évacués par mesure de sécurité et conduits vers des gymnases aux alentours.

Toutefois quatre heures après l'explosion environ, l'intensité du nuage de fumée au-dessus du site avait beaucoup baissé, permettant aux secours d'autoriser le retour à leur domicile des personnes évacuées.

"La situation s'est un peu détendue et du coup l'évacuation des résidents aux alentours n'est plus nécessaire", a souligné un porte-parole de la police.

Toutefois "les pompiers travaillent encore d'arrache-pied à éteindre l'incendie" qui s'est déclaré en plusieurs endroits sur le site après l'explosion, a-t-il ajouté.

Environ 400 hommes du feu ont été mobilisés et les autorités locales ont déclenché un plan "catastrophe".

Les secours ont aussi invité la population à "garder portes et fenêtres fermées en raison de la fumée" dans un rayon de 20 kilomètres autour du foyer de l'incendie.

La compagnie locale Bayernoil, propriétaire de la raffinerie de Vohburg, emploie 790 personnes sur deux sites en Bavière.

Elle produit différents carburants, dont de l'essence, du diesel et du fioul domestique, ainsi que du bitume, avec une capacité de traitement de pétrole brut de 10,3 millions de tonnes par an, selon son site internet.

Le dernier incendie répertorié dans une raffinerie en Allemagne, en juillet 2017 dans un site de la compagnie Shell, n'avait pas fait de blessé.



© 2018 AFP