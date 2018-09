Le Finlandais Kimi Räikkönen a offert à Ferrari et aux tifosi la pole position du Grand Prix d'Italie de Formule 1 samedi, devant son coéquipier allemand Sebastian Vettel.

La deuxième ligne sera occupée dimanche à 15h10 (13h10 GMT) par les Mercedes du Britannique Lewis Hamilton, leader du Championnat du monde devant Vettel pour 17 points, et de l'autre Finlandais Valtteri Bottas.

"Je n'aurais pas pu choisir un meilleur endroit pour le faire qu'ici devant les tifosi", a réagi l'homme aux 18 poles, dont la dernière remonte au GP de Monaco 2017 avec la Scuderia.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a signé le 5e temps des qualifications, devant le Français Romain Grosjean (Haas).

Suivent l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Renault), les deux autres Français Esteban Ocon (Racing Point Force India), qui compte sur ses performances en piste pour sauver sa place en F1, et Pierre Gasly (Toro Rosso).

Williams, très en difficulté pendant la première partie de saison, a participé pour la première fois cette année à la troisième et dernière partie des qualifications (Q3) grâce au Canadien Lance Stroll, 10e.

Celui-ci avait signé la meilleure qualification de sa jeune carrière à Monza l'an dernier, pour sa première saison en F1, deuxième avec le jeu des pénalités.

Les commissaires se sont par ailleurs saisis de l'incident entre l'Espagnol Fernando Alonso (McLaren) et le Danois Kevin Magnussen (Haas), qui se sont gênés pendant la Q2.

Le fond de la grille sera occupé par l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) et l'Allemand Nico Hülkenberg (Renault), pénalisés pour des changements de moteurs au-delà de la limite autorisée par saison.

Leur motoriste Renault introduit en effet ce week-end une nouvelle spécification de son groupe propulseur, dont bénéficiera également le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

