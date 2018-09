Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Le Monégasque Djibril Sidibé et le Marseillais Florian Thauvin seront sur le banc, malgré leur statut de champion de monde, au coup d'envoi de Monaco-Marseille (20h45), première grande affiche de la saison de Ligue 1, dimanche.

Les recrues Benjamin Henrichs, côté ASM, et Kevin Strootman, côté ASM, ont elles été titularisées dans ce choc de la 4e journée entre deux équipes déjà en manque de points.

Afin de ne pas perdre une sixième fois consécutive en Championnat sur le Rocher, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a mis en place une équipe plus défensive, avec sur le côté droit Hiroki Sakai et Bouna Sarr, qui remplacera Thauvin.

Le Néerlandais Strootman sera associé au milieu à Morgan Sanson, alors que derrière Adil Rami composera avec Luiz Gustavo la charnière centrale.

En attaquant, le capitaine Dimitri Payet sera en soutien de Konstantinos Mitroglou, préféré à Valère Germain.

Monaco va débuter dans son système classique 4-2-3-1. Le latéral droit allemand Henrichs débutera donc, poussant Sidibé sur le banc.

Le milieu marocain Youssef Aït-Bennasser va aussi connaître sa première titularisation en L1 avec Monaco. Il sera associé à Jean-Eudes Aholou, alors que Youri Tielemans sera en soutien du capitaine Radamel Falcao.

La recrue belge Nacer Chadli est elle sur le banc.

Les équipes

Monaco: Benaglio - Henrichs, Glik, Jemerson, Barreca - Aholou, Aït-Bennasser - Grandsir, Tielemans, R. Lopes - Falcao (cap)

Entraîneur: Leonardo Jardim

Marseille: Pelé - Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - Strootman, Canson - Sarr, Payet (cap), Ocampos - Mitroglou

Entraîneur: Rudi Garcia

Aribre: Benoît Millot



