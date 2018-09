Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'Argentine a annoncé lundi un plan d'austérité comprenant notamment la suppression de plusieurs ministères et une hausse des taxes aux exportations, afin d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2019 et de stabiliser son économie, confrontée à un effondrement du peso. "Cette crise, ce n'est pas une crise de plus, elle doit être la dernière. Nous avons tout pour nous en sortir", a déclaré le président argentin de centre-droit Mauricio Macri, dans un message enregistré. Depuis le début de l'année, le peso a perdu 50% de sa valeur face au dollar et la banque centrale a engagé des mesures drastiques et coûteuses pour freiner cette dégringolade.

