Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A un mois de la présidentielle au Brésil, la campagne peut déjà figurer dans les annales comme la plus surréaliste et l'élection comme la plus imprévisible des temps modernes. Jusqu'à la semaine dernière, plus de la moitié des 147 millions d'électeurs étaient prêts à se jeter soit dans les bras du prisonnier le plus célèbre du pays, l'ancien président de gauche Lula incarcéré pour corruption, soit dans ceux de l'ex-militaire d'extrême droite Jair Bolsonaro, connu pour ses dérapages racistes, misogynes et homophobes. Signe que le Brésil va mal.

