Sergio Garcia, Paul Casey, Ian Poulter et Henrik Stenson ont été sélectionnés pour compléter l'équipe européenne de Ryder Cup qui se disputera fin septembre en France, une liste de 12 joueurs qui ne compte aucun Tricolore, a annoncé mercredi le captaine européen Thomas Bjorn.

Au lendemain de l'annonce de la sélection de Tiger Woods dans l'équipe américaine, Thomas Bjorn a fait le choix de l'expérience pour choisir les quatre derniers joueurs de l'équipe européenne. Les huit autres avaient été automatiquement sélectionnés en fonction de leurs résultats le 2 septembre.

L'Espagnol Sergio Garcia, mais aussi l'Anglais Ian Poulter, surnommé 'Mr Ryder' en raison de son engagement sans faille dans cette compétition depuis des années, et le Suédois Henrik Stenson n'ont pas forcément réalisé leur meilleure saison, mais leur expérience et leur pedigree ont primé.

"C'est comme une équipe de football qui partirait sans son capitaine", a expliqué Thomas Bjorn au sujet de la sélection de Sergio Garcia. "Nous avons cinq excellents rookies (dans l'équipe européenne, ndk), mais nous avons besoin de ce genre de joueurs", a-t-il ajouté.

Ces quatre joueurs rejoignent donc les huit autres qualifiés automatiquement en fonction de leur classement: l'Italien Francesco Molinari, les Anglais Justin Rose, Tyrrell Hatton et Tommy Fleetwood, l'Espagnol Jon Rahm, le Nord-Irlandais McIlroy, le Suédois Alex Noren et le Danois Thorbjorn Olesen.

Il n'y avait pas de suspens concernant la présence d'un joueur français dans l'équipe, aucun d'entre eux ne pouvant prétendre à figurer parmi les 12 meilleurs joueurs européens. Pour la première fois dans l'histoire de la Ryder Cup, qui se jouera fin septembre à Saint-Quentin-en-Yvelines et qui n'a quitté que deux fois le sol britannique, une équipe européenne va jouer sans aucun représentant du pays hôte.



