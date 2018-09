Les Bleus titulaires pour la finale du Mondal-2018, à l'exception du capitaine Hugo Lloris forfait sur blessure et remplacé par le novice Alphonse Areola, ont comme attendu été reconduits pour la reprise, face à l'Allemagne jeudi à Munich en Ligue des nations, selon le site de l'UEFA.

En défense, Benjamin Pavard, Raphaël Varane - capitaine pour sa 50e sélection en l'absence de Lloris -, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez ont été alignés par le sélectionneur Didier Deschamps. Le milieu est composé de N'Golo Kanté et Paul Pogba au coeur du jeu, de Kylian Mbappé à droite et de Blaise Matuidi à gauche tandis qu'Antoine Griezmann et Olivier Giroud débuteront en attaque.

- © 2018 AFP