Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Le photojournaliste Mahmoud Abu Zeid "Shawkan", arrêté en couvrant au Caire la répression sanglante d'une manifestation, a été condamné samedi à cinq ans de prison, mais devrait sortir prochainement, dans un procès de masse où 75 accusés ont écopé de la peine capitale. Shawkan, en détention depuis son arrestation en 2013 et aujourd'hui âgé de 30 ans, sait maintenant qu'il devrait sortir de prison "dans quelques jours" après plus plus de cinq ans de détention sans jugement.

En effet, sa peine de cinq ans couvre sa détention, explique son avocat Me Karim Abdelrady.

