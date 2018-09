Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Le Centre des Monuments nationaux a confirmé samedi être en discussions avec le Qatar en vue d'un "partenariat" sur l'Hôtel de la Marine à Paris, qui consisterait, selon Le Monde, à permettre à ce pays d'y exposer la collection Al Thani sur une longue durée moyennant une contrepartie financière.

Dans son édition de samedi, le quotidien a révélé que le CMN était en passe de signer une convention avec le Qatar, afin que ce pays "y présente par roulement pendant vingt ans, en payant 20 millions d'euros, la collection d'art Al Thani", du nom de la famille régnante du Qatar.

Situé place de la Concorde, l'Hôtel de la Marine, prestigieux bâtiment du XVIIIe siècle, est actuellement fermé pour d'importants travaux et doit rouvrir en 2020.

Le projet de partenariat a été présenté début septembre au conseil d'administration du CMN, institution publique chargée de gérer une centaine de monuments français (Panthéon, Arc de Triomphe etc.), dont ce joyau réalisé par l'architecte Ange-Jacques Gabriel.

Dans un bref communiqué, le CMN et la Fondation collection Al Thani ont confirmé "être en discussion pour un partenariat concernant l'Hôtel de la Marine. D'un commun accord, ils ne souhaitent pas communiquer pendant cette phase des négociations".

"Il y a une discussion en cours. Je ne sais pas si elle aboutira, ni quand", a déclaré samedi à l'AFP le président du CMN Philippe Bélaval, qui s'est refusé à évoquer les détails du projet. "Les choses ne sont pas finalisées".

"Le CMN a été choisi par le gouvernement pour prendre en charge l'Hôtel de la Marine". Il ne s'agit "pas du tout de brader quoi que ce soit du patrimoine national", a-t-il souligné.

Suite au départ de l'Etat-Major de la Marine pour le nouveau ministère de la Défense construit à Balard, le CMN a été désigné en 2014 comme l'opérateur unique de l'Hôtel de la Marine. A charge pour lui de mettre en valeur les salles patrimoniales de l'ancien Garde-meuble de Louis XV mais aussi de louer les nombreux bureaux que comprend le bâtiment de 20.000 m2.

Depuis le CMN a lancé une vaste programme de travaux portant sur plus de 120 millions d'euros. Il s'est endetté à hauteur de 80 millions d'euros, l'Etat apportant de façon directe 10 millions. Le reste de l'argent doit venir de la location de bâches publicitaires et du mécénat.

Le partenariat avec le Qatar s'inscrirait "dans l'optique" d'un mécénat apporté par ce pays, la contrepartie étant, selon Le Monde, la mise à disposition d'une salle d'exposition de 400 m2 pour exposer par roulement la vaste collection Al Thani.

"Le CMN défend un certain nombre de principes notamment par rapport à l'utilisation de l'Hôtel de la Marine et en aucun cas il n'a l'intention de perdre de vue ces principes", a assuré M. Bélaval. Parmi ces principes, il a cité "le service public, l'ouverture au public, le respect de la propriété publique, la liberté d'accès à la culture".

"Nous ne perdons pas de vue les principes fondateurs de l'action du CMN dans le domaine culturel", a-t-il dit.

La révélation de ce partenariat a commencé à susciter des critiques, notamment de la part du Rassemblement national.

"Laisserons-nous le Qatar racheter la France ?", s'interroge Sébastien Chenu, le porte-parole du parti, dans un communiqué. "Il est particulièrement choquant que notre République contribue à servir la propagande qatarie, dont les valeurs sont aux antipodes des nôtres", a-t-il ajouté.

Sébastien Chenu indique avoir adressé une question écrite à la ministre de la Culture, Françoise Nyssen afin de savoir si elle "comptait intervenir" pour que le CMN "renonce à l'exposition".

Nicolas Bonnet Oulaldj, président du groupe communiste au Conseil de Paris, a lui aussi critiqué cette opération, dans Le Parisien.

Le sort de l'Hôtel de la Marine avait enflammé les esprits fin 2010 lorsqu'il avait failli être confié à un homme d'affaires, Alexandre Allard.



