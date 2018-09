Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

La chasse ouvre dimanche à 08H00 jusqu'au 28 février 2019 dans tous les départements du sud de la France et trois départements de l'Est - le Doubs, le Jura et la Haute-Saône - annonce sur son site l'Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). Ce calendrier, fixé par arrêté préfectoral, concerne la chasse au gibier à poils et à plumes, avec quelques restrictions variant selon les départements pour certaines espèces. "Le moral est au beau fixe, le grand gibier et le petit gibier seront au rendez-vous", a assuré samedi Henri Sabarot, président de la Fédération de chasse de Gironde, la plus importante de France avec plus de 42.000 chasseurs.

