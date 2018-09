Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La photographe française Véronique de Viguerie a remporté samedi à Perpignan (sud de la France) le prix le plus prestigieux du festival international de photojournalisme, Visa pour l'image, pour sa couverture de la guerre au Yémen.

Il s'agit de la première femme à décrocher le Visa d'or Paris Match News depuis 20 ans, et seulement la cinquième depuis la première édition en 1989 de cette manifestation, présentée comme la plus importante consacrée au photojournalisme dans le monde.

Les autres nominés étaient Khalil Hamra (Associated Press), né de parents palestiniens, avec "Pourquoi Gaza ?", l'Italien Emanuele Satolli (Time), déjà finaliste dans cette catégorie en 2017, avec "Gaza Border Killings", et Daniele Volpe, né en Italie, avec "Guatemala, le volcan de feu".

Véronique de Viguerie rejoint donc le club très fermé des autres femmes lauréates du Visa d'Or News: Nadia Benchallal (France, 1994), Carol Guzy (USA, 1995), Yunghi Kim (Corée du Sud, 1997) et Alexandra Boulat (France, 1998).

Elle a également remporté le Visa d'or humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Agée de 40 ans, la lauréate qui se présente sur son compte Twitter comme "photoreporter de guerre, mère de deux enfants, blonde et pas stupide", a travaillé en Afghanistan pendant 3 ans. Elle y avait réalisé son premier grand "coup" avec un reportage, qui avait fait polémique à l'époque, sur le commando taliban ayant tué le 18 août 2008 10 soldats français.

Elle succède au Belge Laurent Van der Stockt, couronné pour sa couverture de la bataille de Mossoul (Irak) et à deux photographes de l'AFP, le Grec Aris Messinis et le Turc Bulent Kiliç, pour leurs travaux sur la crise des migrants.



