Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Le régime syrien et son allié russe ont bombardé dimanche à coup de missiles et de barils d'explosifs la province d'Idleb, ultime bastion rebelle dans le nord-ouest de la Syrie, tuant deux enfants, selon une ONG.Samedi, les avions de chasse russes avaient mené les frappes les "plus intenses" en un mois contre cette province, tuant au moins neuf civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Ces bombardements interviennent après l'échec, vendredi, d'un sommet tripartite entre la Russie et l'Iran d'un côté qui soutiennent le régime de Bachar al-Assad, et la Turquie, marraine des rebelles, pour tenter d'éviter un assaut des forces de Bachar al-Assad sur Idleb.

