Richard Ferrand est en passe de devenir le prochain président de l'Assemblée nationale, après avoir obtenu lundi dès le 1er tour l'investiture du groupe des députés LREM réunis à Tours, selon des chiffres officiels.

M. Ferrand a recueilli 64,26% des suffrages, devant la présidente de la Commission du développement durable Barbara Pompili (29,21%), la députée de l'Isère Cendra Motin (5,15%) et celui du Tarn Philippe Folliot (1,37%).

En raison de la majorité absolue que détient le groupe LREM à l'Assemblée nationale (312 députés sur 577), M. Ferrand est quasiment assuré d'accéder au perchoir mercredi, en remplacement de François de Rugy, à l'issue d'un vote dans l'hémicycle programmé après la séance de questions au gouvernement.

Le député du Finistère a immédiatement salué "un vote de confiance, un vote sur fond d'adhésion aux propositions" qu'il a pu faire.

"Je suis surtout très satisfait de la manière dont s'est déroulé le processus de désignation de notre candidat", a ajouté l'ancien socialiste, âgé de 56 ans, à l'issue du scrutin qui a réuni 299 votants sur les 310 inscrits du groupe.

M. Ferrand a également vanté le "climat fraternel" d'une "campagne interne" pourtant disputée, plusieurs députés, notamment soutiens de Mme Pompili, invoquant le besoin de renouvellement et de féminisation des plus hautes fonctions de l'Etat.

Le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement Christophe Castaner a pour sa part salué "un choix massif", "clair" et "un choix de cohérence".

M. Ferrand, proche d'Emmanuel Macron dont il a été un des tout premiers soutiens, va ainsi céder sa place de président de groupe, occupée depuis juin 2017.

"Le bureau du groupe sera réuni ce soir (lundi) par Richard Ferrand pour que demain matin (mardi) la matinée soit consacrée aux modalités de l'élection d'un nouveau président de groupe", qui se déroulera probablement mardi 18 septembre, a fait savoir le groupe LREM dans un communiqué.



Par Rana MOUSSAOUI - © 2018 AFP