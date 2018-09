Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La France a couronné d'une victoire face aux Pays-Bas (2-1) son retour au pays après son sacre mondial, dimanche lors de la 2e journée de Ligue des nations.

Kylian Mbappé (14e) et Olivier Giroud (75e) ont marqué pour faire honneur au nouveau maillot deux étoiles des Bleus, au cours d'une soirée festive avec tifos, drapeaux et chants de joie.

Après leur nul en Allemagne (0-0), les hommes de Didier Deschamps prennent provisoirement la tête du groupe 1 de la Ligue A.

Egalement à la fête, le Danois Christian Eriksen: le joueur de Tottenham a réussi un doublé, ses 22e et 23e buts en sélection, pour mater le pays de Galles (2-0) à Aarhus.

Il s'agit de la première défaite du sélectionneur Ryan Giggs après sa prise de fonctions en janvier en match officiel.

Le Liechtenstein a lui aussi de quoi célébrer: la principauté de 37.000 habitants a regoûté à la victoire, contre Gibraltar (2-0), pour la première fois en compétition officielle depuis novembre 2014.

Le programme des matches de dimanche

. Ligue A

2e journée/Groupe 1

SAINT-DENIS

France - Pays-Bas 2-1

. Ligue B

2e journée/Groupe 1

LVIV

Ukraine - Slovaquie 1-0

2e journée/Groupe 4

AARHUS

Danemark - Pays de Galles 2-0

. Ligue C

2e journée/Groupe 3

SOFIA

Bulgarie - Norvège 1-0

NICOSIE

Chypre - Slovénie 2-1

. Ligue D

2e journée/Groupe 1

TBILISI

Géorgie - Lettonie 1-0

2e journée/Groupe 4

SKOPJE

Macédoine - Arménie 2-0

VADUZ

Liechtenstein - Gibraltar 2-0



Par Karine ALBERTAZZI - © 2018 AFP