Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 29 minutes

Hugo Lloris, le capitaine et gardien de l'équipe de France et du club anglais de Tottenham a été condamné mercredi à 20 mois de suspension de permis de conduire et 50.000 livres (56.200 euros) d'amende pour conduite en état d'ivresse.

