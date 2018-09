La Corée du Sud va proposer à la Corée du Nord d'accueillir ensemble les Jeux olympiques d'été de 2032 lors du troisième sommet intercoréen prévu la semaine prochaine à Pyongyang, a annoncé mercredi le ministre sud-coréen des Sports, cité par l'agence Yonhap.

Do Jong-hwan accompagnera à compter de mardi le président sud-coréen Moon Jae-in dans la capitale nord-coréenne et fera cette offre à cette occasion, a ajouté l'agence. "Je veux faire cette proposition au Nord pour la paix" sur la péninsule, a-t-il dit. "Séoul et Pyongyang accueilleraient les Jeux ensemble", a-t-il ajouté. Les deux Corées avaient discuté de la possibilité d'accueillir conjointement les JO d'été 1988 de Séoul, mais les négociations avaient échoué à cause de disputes sur le partage des événements.

Nord et Sud ont formé leur première équipe olympique unifiée, de joueuses de hockey sur glace, pour les JO d'hiver qui se sont déroulés en février dernier en Corée du Sud.

Ces JO-2018 ont cristallisé un rapprochement spectaculaire sur la péninsule, débouchant sur l'organisation successive de deux sommets entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et M. Moon.

Le patron du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a fait savoir récemment qu'il était ouvert à des discussions entre les deux Corées pour un défilé et des compétitions communs aux jeux 2020 de Tokyo.



AFP