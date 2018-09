Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les eurodéputés s'apprêtent à voter de nouveau mercredi sur la très sensible réforme du droit d'auteur, objet d'une intense bataille entre artistes et éditeurs de presse d'une part et géants du numérique et militants de la liberté sur internet d'autre part.

