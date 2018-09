Poser les pieds par terre, malgré tout... La légende Usain Bolt a tenté de sprinter en apesanteur dans la carlingue d'un avion survolant la France mercredi.

Vêtu d'une combinaison de cosmonaute, Bolt a pris place dans un Airbus "Zéro-G" (zéro gravité), lors d'une opération montée par une marque de Champagne dont il est l'ambassadeur.

L'avion a décrit une série de paraboles pour se trouver en apesanteur sur plusieurs phases de 22 secondes, au cours desquelles les invités du vol, parti de Vatry (Marne), ont dégusté du Champagne, dont la bouteille a été adaptée pour permettre la dégustation dans ces conditions particulières, et assisté à la "course" de Bolt.

Huit fois champion olympique et détenteur des records du monde des 100 et 200 m, le Jamaïcain a mis un terme à sa carrière en 2017.

Il s'entraîne actuellement en Australie avec une équipe de football professionnel, avec laquelle il tente une reconversion.

Il avait annoncé le 9 septembre devoir interrompre son entraînement pendant une semaine en raison "d'une obligation prévue de longue date".

© 2018 AFP