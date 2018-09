Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 25 minutes

Cernée par les affaires, à la tête d'un parti en difficulté financière et qui peine à rassembler, Marine Le Pen se lance dimanche à Fréjus (Var) dans la bataille des européennes, en espérant profiter de l'essor de ses alliés continentaux. "Chaque coup qu'ils me portent renforce ma détermination", assurait la présidente du Rassemblement national (RN, ex FN) vendredi dernier à Chalons-en-Champagne.

