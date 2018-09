Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Deux ex-skinheads impliqués dans la mort du militant antifasciste Clément Méric, tué lors d'une rixe en 2013, ont été condamnés vendredi à des peines de 7 et 11 ans de prison par la cour d'assises de Paris, qui a acquitté un troisième accusé. La peine la plus lourde a été infligée à Esteban Morillo, qui avait reconnu être l'auteur des coups mortels. Samuel Dufour, qui a participé à la rixe mortelle mais n'a pas frappé Méric, a quant à lui été condamné à sept années d'emprisonnement. L'un et l'autre vont faire appel, ont annoncé leurs avocats respectifs. Le troisième accusé, Alexandre Eyraud, qui n'a porté aucun coup, a été acquitté.

