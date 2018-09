Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'ouragan Florence a fait ses deux premiers morts aux Etats-Unis, une femme et son bébé, a annoncé vendredi la police de Wilmington, en Caroline du Nord.

"Une femme et son bébé ont été tués lorsqu'un arbre est tombé sur leur maison. Le père a été blessé" et hospitalisé, a écrit la police sur Twitter.

Accompagné de pluies torrentielles et de vents violents, l'ouragan a touché terre en Caroline du Nord vendredi matin.

Une autre femme, souffrant de problèmes de santé, est par ailleurs décédée dans le comté de Pender, dans ce même Etat de Caroline du Nord, après avoir appelé les secours.

Ces derniers ont été entravés dans leur intervention par des arbres tombés sur la route. Selon les médias locaux, elle est morte d'une crise cardiaque.



