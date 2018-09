Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 33 minutes

Aucun homme de lettres français n'a autant déchaîné les caricaturistes: le monumental Victor Hugo a provoqué l'amour et la haine, les attentes et les jalousies, au fil des changements d'un XIXe siècle agité, comme l'illustre une exposition à Paris."Caricatures, Hugo à la une", visible depuis jeudi et jusqu'au 6 janvier dans sa maison de la Place des Vosges, met en relief les visions changeantes et diverses de l'auteur des "Misérables" par ses contemporains, à travers le prisme des médias.

