Brett Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême, a vivement contesté vendredi les informations selon lesquelles il aurait tenté d'agresser sexuellement une jeune fille lorsqu'il était au lycée, il y a plus de 30 ans, et des dizaines de femmes ont pris sa défense.

Alors que se rapproche le vote au Sénat sur sa confirmation, qui fait l'objet d'un féroce combat politique, l'élue démocrate Dianne Feinstein a annoncé jeudi avoir transmis à la police fédérale (FBI) des "informations" sur le juge.

Selon le New Yorker, une femme --qui a demandé à ne pas être nommée-- a pris contact avec des élus démocrates en juillet.

Elle affirme qu'au début des années 1980, lorsque Brett Kavanaugh était scolarisé au lycée à Bethesda, dans la proche banlieue de Washington, il aurait tenté de l'agresser sexuellement lors d'une soirée en la maintenant de force au sol.

Cette femme, qui dit avoir finalement réussi à se libérer de son étreinte, affirme que le souvenir de ce moment a été une source de détresse pour elle et précise avoir eu recours à un psychologue pour y faire face.

"Je conteste de manière catégorique et sans équivoque cette allégation", a répondu le candidat à la Cour suprême, aujourd'hui âgé de 53 ans. "Je n'ai pas fait cela, que ce soit au lycée ou à n'importe quel autre moment", a-t-il ajouté, cité par l'hebdomadaire.

La Maison Blanche a de son côté dénoncé une opération de la dernière chance pour retarder la confirmation du juge Kavanaugh.

Disant le connaître depuis "plus de 35 ans", y compris pendant ses années de lycée, 65 femmes ont pris la défense de Brett Kavanaugh dans une lettre.

"Depuis que nous connaissons Brett Kavanaugh, il s'est toujours comporté honorablement et a traité les femmes avec respect", écrivent-elles dans cette missive, publiée vendredi par la commission judiciaire du Sénat, en charge de l'audition du juge.

Les signataires affirment venir de tous bords politiques. Elles soulignent que Brett Kavanaugh allait à un lycée pour garçons et qu'elles l'ont connu à travers diverses activités sociales, sportives ou à l'église.

Brett Kavanaugh a été choisi par M. Trump sur une liste adoubée par des associations conservatrices, mais c'est au Sénat qu'il revient de valider sa nomination à vie.

Les républicains y détiennent une courte majorité (51-49). Une poignée de sénateurs des deux bords n'ont pas encore annoncé le sens de leur vote mais le ferme soutien de ses partisans républicains n'apparaissait pas entamé vendredi. Au contraire.

"Je ne compte pas laisser la confirmation du juge Kavanaugh être retardée à cause d'une accusation de la dernière heure que les démocrates n'ont pas jugée digne d'être signalée pendant plus d'un mois", a écrit l'influent sénateur Orrin Hatch, membre républicain de la commission.

Ronan Farrow, co-auteur de l'article du New Yorker a confié à la chaîne CNN que certains membres de la commission judiciaire du Sénat "sentent qu'une opportunité a été manquée" d'interroger M. Kavanaugh sur cette allégation.

Un vote en commission est prévu le 20 septembre. Les républicains y sont majoritaires et Brett Kavanaugh est pratiquement assuré de recevoir un feu vert. Le vote final, en séance plénière, sera fixé peu après.

Le juge Kavanaugh pourrait prendre ses fonctions à temps pour la reprise des audiences à la Cour suprême le 1er octobre.

