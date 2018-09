Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Avec 14 millions d'euros, le "Loto du patrimoine", a engrangé 30% de mises en plus par rapport à un tirage classique du loto, a annoncé samedi à l'AFP la PDG de la Française des jeux (FDJ).

Un gagnant a remporté vendredi soir le jackpot de 13 millions d'euros.

"2,5 millions de Français ont joué au Super Loto Mission Patrimoine", qui vise à financer la rénovation de monuments dans toute la France, s'est félicitée Stéphane Pallez dans une déclaration à l'AFP.

"Uniquement grâce à ce tirage, grâce à la mobilisation des Français, c'est plus de 3,5 millions d'euros qui vont financer le patrimoine français en péril", a expliqué Mme Pallez.

Ce tirage spécial, remporté par un joueur de Haute-Garonne vendredi, était organisé à la veille des journées du patrimoine qui se tiennent ce week-end.

Outre le loto, l'opération, pilotée par l'animateur Stéphane Bern, comprend un jeu de grattage, dont plus de 2,5 millions de tickets ont été vendus, selon la FDJ.

Les futures recettes, estimées à 15 à 20 millions d'euros selon la FDJ, viendront abonder un fonds spécial dédié à des monuments "emblématiques" en péril, sur quelque 270 sélectionnés.

Dans le détail, 25% de la mise du loto va au financement du patrimoine français (0,75 euro), et 10% pour le jeu de grattage (1,52 euro).

Les premiers chèques seront remis samedi aux communes concernées.



