Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Marseille a enfoncé la lanterne rouge Guingamp (4-0), dimanche en clôture de la 5e journée de Ligue 1, une seconde victoire consécutive qui s'est dessinée en seconde période et qui permet à l'OM de remonter sur le podium.

Marseille a enfoncé la lanterne rouge Guingamp (4-0), dimanche en clôture de la 5e journée de Ligue 1, une seconde victoire consécutive qui s'est dessinée en seconde période et qui permet à l'OM de remonter sur le podium.



Florian Thauvin, déjà remarquable à Monaco (3-2) il y a deux semaines avec un but et une passe décisive, s'est offert un doublé (57, 80). Dimitri Payet (73) et Kostas Mitroglou (83) ont aussi marqué.



- © 2018 AFP