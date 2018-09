Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un doublé de Florian Thauvin et un lob délicieux de Dimitri Payet, ses leaders, ont placé l'Olympique de Marseille sur le podium, grâce à leur victoire sur Guingamp (4-0), toujours à zéro point, dimanche pour la 5e journée de Ligue 1.

Un doublé de Florian Thauvin et un lob délicieux de Dimitri Payet, ses leaders, ont placé l'Olympique de Marseille sur le podium, grâce à leur victoire sur Guingamp (4-0), toujours à zéro point, dimanche pour la 5e journée de Ligue 1.



Payet n'a pas oublié son habituelle passe décisive pour Kostas Mitroglou pour clore la marque, et l'OM (3e) lance enfin sa saison. Il profite des mauvais départs de Monaco, à 5 points, et Lyon, à 3 points, ses concurrents directs. L'invincible Paris SG (1er) est déjà cinq longueurs devant.

Cette deuxième victoire d'affilée, après le beau succès à Monaco (3-2), assoit le statut de candidat à la prochaine Ligue des champions. L'OM bat enfin les "gros", et a retrouvé son implacabilité contre les "petits", mise à mal par la défaite à Nîmes de la 2e journée (3-1).

Les joueurs du Rudi Garcia ont quand même peiné en première période, avant de changer de système et de monter l'envie de deux crans pour secouer un peu et éteindre la lanterne rouge, battue pour la cinquième fois d'affilée.

- A Lyon dimanche -

Les Olympiens ont bien entamé leur marathon de sept matches. Ils sont chauds pour le retour de la Ligue Europa, jeudi contre Francfort, à huis clos, et leur deuxième choc de la saison, à Lyon, dimanche prochain.

Il ne faudra pas oublier l'apathie de la première période, où Adil Rami n'a une nouvelle fois pas rassuré. En difficulté d'entrée sur une sortie loin de son poste pour se faire effacer facilement par Marcus Thuram (3), il a fait frémir le Vélodrome d'un dégagement raté (14) et s'est trop souvent retrouvé excentré, à droite.

Pendant 45 minutes, le plan béton breton d'Antoine Kombouaré était efficace, ses joueurs laissaient vraiment très peu d'espaces aux Marseillais, bien en peine de créer des décalages. Et devant, en contre, Thuram était un poison.

Il ne faudra pas non plus oublier que pendant la première moitié du match Payet n'a réussi qu'un corner, volleyé par Morgan Sanson (18), Thauvin a échoué dans ses dribbles, sauf une fois, mais sa frappe a été contrée (40), et Kevin Strootman a été méconnaissable.

Pour sa première au Vélodrome, la recrue vedette a perdu un nombre embarrassant de ballons, en très net recul par rapport à sa brillante première sortie, à Monaco. Mais en seconde période le Néerlandais est monté en régime, a gratté de bons ballons, et a notamment lancé "Flotov" vers son deuxième but, "son" enroulé du gauche (80).

- Somptueux lob de Payet -

A la pause, Rudi Garcia a changé de système, plus proche du 4-3-3, avec Payet à gauche et Thauvin à droite. Maxime Lopez a remplacé Lucas Ocampos dans un rôle de milieu droit et a secoué ses partenaires.

Ce schéma s'est avéré meilleur. Les Phocéens ont redoublé de passes pour essayer de faire sortir les Guingampais.

La délivrance est venue de "Flotov", d'une tête lobée en pleine lucarne, après que Rami et... Felix Eboa Eboa ont successivement touché le ballon (57).

Le lob de "Dim" était encore plus somptueux, reprenant d'instinct un ballon repoussé par Jérémy Sorbon (73).

Le N.10 a complété son ?uvre d'un cadeau pour Mitroglou (83), qui avait ciré ses chaussures sur sa passe décisive à Louis II.

Le Grec, après sa belle sortie à Monaco, a mérité ce but pour ses nombreuses occasions malheureuses. Il a envoyé un centre trop en retrait d'Hiroki Sakai dans les nuages, une talonnade maline pour Sanson (12), une tête de peu à côté sur un meilleur service du Japonais (30) et un ballon sur le poteau (50)!

Les héros ont pu sortir sous les vivats, Payet remplacé par Nemanja Radonjic (84), pour ses premières minutes en blanc, et Thauvin par Germain (88). L'OM est lancé.



- © 2018 AFP