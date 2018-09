Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

Deux ans et demi après la diffusion d'images choc d'animaux maltraités filmées en caméra cachée par l'association L214, le tribunal correctionnel de Pau juge lundi et mardi des employés et le directeur de l'abattoir de Mauléon, dans les Pyrénées-Atlantiques. près trois renvois, ce procès s'ouvre alors même que le parlement examine en seconde lecture le projet de loi Agriculture et Alimentation.

