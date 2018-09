Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

L'édition 2019 de la Ligue des champions débute par une affiche de rêve: le Paris SG de Neymar et de Kylian Mbappé affronte le Liverpool de Mohamed Salah, mardi à Anfield, tandis que Monaco lance sa campagne européenne contre l'Atlético Madrid, hôte de la finale.

Outre le choc attendu entre deux des tridents offensifs les plus impressionnants d'Europe, Neymar-Cavani-Mbappé contre Mané-Firmino-Salah, la rencontre Liverpool-PSG sera aussi un duel entre deux entraîneurs au parcours similaire.

De nationalité allemande, des débuts comme entraîneur sur le banc de Mayence, la renommée internationale sur celui du Borussia Dortmund, puis un grand challenge à l'étranger: Jürgen Klopp (Liverpool) et Thomas Tuchel (Paris) voient leurs formidables trajectoires respectives se croiser au plus haut niveau.

De son côté, Monaco aura la lourde tâche de commencer son aventure européenne face à l'Atlético Madrid, vainqueur sortant de la Ligue Europa et de la Surpercoupe d'Europe.

Les coéquipiers d'Antoine Griezmann, qui seront surtout les hôtes de la finale 2019 de la Ligue des Champions, voudront prouver qu'ils font figure de favoris à la victoire finale malgré un début de championnat poussif.

Dans les autres rencontres au programme, le FC Barcelone de Lionel Messi va faire ses débuts contre le PSV Eindhoven, tandis que l'Inter Milan, longtemps absent de la reine des compétitions européennes, recevra Tottenham.

Programme de la 1re journée mardi (en heures françaises):

Groupe B

(18h55) FC Barcelone (ESP) - PSV Eindhoven (NED)

Inter Milan (ITA) - Tottenham (ENG)

Groupe A

(21h00) Bruges (BEL) - Borussia Dortmund (GER)

AS Monaco (FRA) - Atlético Madrid (ESP)

Groupe C

(21h00) Liverpool (ENG) - Paris SG (FRA)

Etoile Rouge Belgrade (SRB) - Naples (ITA)

Groupe D

(21h00) Galatasaray (TUR) - Lokomotiv Moscou (RUS)

Schalke 04 (GER) - Porto (POR)



