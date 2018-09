Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La mort de quatre enfants jeudi dans une collision entre un train et un vélo triporteur sur le chemin de la garderie vers l'école bouleversait les Néerlandais, voyant le "cauchemar de tous les parents" devenir réalité. Le drame, survenu lors d'une scène banale au pays du vélo, où des millions d'enfants se rendent à l'école à bicyclette, a suscité une immense vague d'émotion. Le Premier ministre néerlandais et le couple royal ont exprimé leur douleur et leur soutien aux familles.

La mort de quatre enfants jeudi dans une collision entre un train et un vélo triporteur sur le chemin de la garderie vers l'école bouleversait les Néerlandais, voyant le "cauchemar de tous les parents" devenir réalité. Le drame, survenu lors d'une scène banale au pays du vélo, où des millions d'enfants se rendent à l'école à bicyclette, a suscité une immense vague d'émotion. Le Premier ministre néerlandais et le couple royal ont exprimé leur douleur et leur soutien aux familles.