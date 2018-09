Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Le président des bouchers du Nord a annoncé vendredi qu'il allait faire appel à une "société de sécurité privé" pour sécuriser des enseignes du Nord face à d'éventuelles actions d'associations vegan samedi. "Quatre associations vegan annoncent des actions contre nos commerces" samedi et "il n'est pour nous pas possible de ne pas réagir et d'attendre sagement leurs actions voire de fermer nos entreprises pour nous protéger", a affirmé Laurent Rigaud dans un communiqué.

