Syndicats et patronat sont reçus vendredi au ministère du Travail, avec l'espoir d'en savoir plus sur la lettre de cadrage devant fixer la négociation et qui vise, selon l'exécutif, "à inciter au retour à l'emploi" et à "lutter contre la précarité". es partenaires sociaux attendent cette lettre de cadrage pour décider de négocier, ou non. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui avait pourtant indiqué de but en blanc en juillet qu'il irait négocier se montrait, à l'approche de l'échéance, plus critique: "Je soupçonne surtout le gouvernement de nous tendre un piège". "Nous attendons la lettre de cadrage mais je redoute qu'elle ne pose des objectifs inatteignables", ajoutait-il. Idem pour Force ouvrière, qui réclame une lettre "d'orientation" plutôt qu'une lettre de cadrage en guise de feuille de route.

