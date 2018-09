Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Le monde est notre terrain de jeu": l'inscription, dans les locaux de la Liga à Madrid, résume l'ambitieuse stratégie à l'international du football espagnol, qui espère se délocaliser aux Etats-Unis et conquérir de nouveaux supporters en Asie, une politique aussi volontariste que controversée. Le match de la 21e journée du Championnat d'Espagne entre Gérone et le FC Barcelone pourrait-il avoir lieu le 26 janvier à Miami et non dans le petit stade de Montilivi, en Catalogne ? Alors que le match aller a lieu dimanche au Camp Nou pour la 5e journée, cette perspective agite depuis un mois le monde du ballon rond en Espagne.

